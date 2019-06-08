Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Создание совместной космической базы на Луне для изучения дальнего космоса предложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин китайским партнёрам на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Участники Второго Российско-китайского энергетического форума

Как пояснил глава Роскосмоса, планируется развернуть систему мониторинга космического пространства в зоне с наименьшим количеством индустриальных шумов. Это нужно для исследования дальнего космоса «с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности».

«Давайте сделаем вместе», — заявил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что корпорация планирует связать российскую миссию «Луна-26» с «работами наших китайских друзей», имея в виду лунную программу Китая. Также он сказал, что корпорация считает перспективным заказывать в Китае чип-сеты для системы ГЛОНАСС.

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