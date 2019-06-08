Вашингтон, 8 июня, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Ввод пошлин на импорт мексиканских товаров в США отменяется, так как Соединенным Штатам и Мексике удалось достигнуть соглашения по миграции, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Напряженные отношения

«Рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли подписания соглашения с Мексикой. Ранее запланированные пошлины против Мексики за сим отменяются на неопределенный срок», — заявил он.

По словам Трампа, Мексика согласилась ужесточить контроль за своими границами и сдерживать потоки нелегальных мигрантов, прибывающих из стран Центральной Америки.

«Детали сделки позднее опубликует госдепартамент США. Спасибо!», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о «хороших шансах» на достижение сделки с Мексикой по вопросу пошлин и миграции. Пошлины на импорт мексиканских товаров Трамп планировал ввести с 10 июня из-за недостаточных мер, предпринимаемых Мексикой для сдерживания нелегальных мигрантов.