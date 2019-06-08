Москва, 8 июня, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Требования, выдвигаемые «Нафтогазом» в качестве условий для переговоров с «Газпромом», не уместны и являются типичным приёмом Киева, делающего вид, что ему все должны. Об этом написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Комментируя заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что компания согласна на переговоры с «Газпромом», но при соблюдении условий Киева (этим условием является участие в переговорах третьей стороны — Европейского союза), сенатор отметил:

«Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет».

«Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен», — добавил Пушков.

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Напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер 7 июня заявил, что готов дать «Нафтогазу» 25-процентную скидку на газ. После этого Кобелев написал в соцсети, что, поскольку Украина согласна на новые контракты только «на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», то третьей стороной в соглашении с Москвой должен быть ЕС — таково его условие.