Вашингтон, 8 июня, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен назначить Томаса Филипсона на должность председателя Совета экономических консультантов Белого дома, сообщает газета Politico.

Дональд Трамп

По данным газеты, бывший профессор Чикагского университета Томас Филипсон уже является членом совета. Предполагается, что именно он заменит Кевина Хассета на посту председателя. Однако для этого кандидатуру Филипсона должен одобрить сенат Конгресса США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Хассет в ближайшее время покинет Белый дом. В своем интервью телеканалу CNBC Хассет заявил, что его уход никак не связан с планами Трампа обложить пошлинами импорт товаров из Мексики.