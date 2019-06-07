Канада, 8 июня, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Посетитель музея Vermilion Heritage (город Вермилен, провинция Альберта, Канада) вскрыл сейф, который не могли открыть 40 лет, передаёт CNN.

(сс) Rob Pongsajapan Кодовый замок на сейфе

Уточняется, что сейф не могли открыть ни его производители, ни нанятый кузнец. Зато с этой задачей справился один из посетителей, который, приложив к шкафу ухо, набрал на 60-значном циферблате «20−40−60» — и сейф открылся.

В сейфе не оказалось ничего ценного, отметили в музее: старые документы и несколько чеков за 1977−1978 гг., а также блокнот официантки.