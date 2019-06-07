Вашингтон, 8 июня, 2019, 02:43 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа отложила повышение пошлин с 10% до 25% на импорт ряда товаров из Китая с 1 июня до 15 июня, говорится в документе на сайте Федерального реестра США.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговая война

Согласно документу, дата повышения пошлин откладывается с 1 июня на 15 июня 2019 года. Документ был выпущен офисом торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера.

Как сообщало ИА REGNUM, США объявили о повышении пошлин на ряд китайских товаров в мае 2019 года после того, как американо-китайские переговоры о торговле зашли в тупик. Соединенные Штаты повысили пошлины с 10% до 25% на ряд китайских товаров на общую сумму около $200 млрд. В свою очередь Китай ответил повышением пошлин на американский импорт объемом в $60 млрд.