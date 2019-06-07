Кейптаун, 8 июня, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Из национального парка в южноафриканской провинции Лимпопо сбежали 14 львов, местных жителей попросили соблюдать осторожность, передает радиостанция Capricorn FM.

(сс) Malcolm Macgregor Царь зверей

Сообщается, что власти предупредили жителей города Пхалаборва и ближайших к нему населенных пунктов соблюдать осторожность из-за побега 14 львов из национального парка.

«Львы, предположительно, сбежали из национального парка Крюгер. Группа рейнджеров следит за ситуацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители властей на переговорах с руководством национального парка приняли решение, что львов следует поймать и вернуть.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в провинции Лимпопо в ЮАР стадо бегемотов сорвало матч по регби. Животные вышли стадион и начали есть траву.