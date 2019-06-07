Киев, 8 июня, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Правильность решения распустить Верховную раду подтвердилась поведением депутатов, которые продолжают прогуливать и «кнопкодавить», заявил украинский президент Владимир Зеленский в своём обращении к членам парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Украинский президент заявил, что у него не осталось сомнений насчёт правильности своего решения о роспуске Рады. Он «поблагодарил» депутатов, что они не вводят избирателей в заблуждение перед парламентскими выборами, а «остаются собой», «не пытаясь понравиться».

«Продолжаете прогуливать и «кнопкодавить», — сказал Зеленский.

Он добавил, что народные избранники «продолжают пробивать дно». И избиратели всё это видят.

Напомним, Рада распущена после инаугурации Зеленского: соответствующий указ нового украинского президента вступил в силу 23 мая 2019 г. 21 июля 2019 г. на Украине состоятся досрочные парламентские выборы.