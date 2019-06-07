Каир, 8 июня, 2019, 01:10 — ИА Регнум. В Египте столкнулись автомобиль и микроавтобус, в результате ДТП погибли девять человек, еще 15 получили травмы. Об этом сообщает портал Youm7.

Сообщается, что автомобили столкнулись на дороге Асуан — Каир. В результате столкновения погибли девять человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибших являлось студентами университета Асуана. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в районе немецкого города Арнштадт столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадал 21 ребенок и еще двое взрослых.