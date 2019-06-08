Судак, Крым, 8 июня, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» сформировал волонтерский корпус в Крыму по завершению пятой смены, сообщили в пресс-службе форума корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-центр «Таврида 5.0» Волонтеры на «Тавриде»

Город Судак посетило более 200 добровольцев из разных регионов России, чтобы перенять опыт коллег и улучшить волонтерские компетенции. В ходе лекций, рабочих встреч и мастер-классов будущие волонтеры «Тавриды» учились действовать в кризисных ситуациях и оперативно решать внезапные проблемы. С добровольцами работал Сергей Рязанский (российский космонавт) и Вячеслав Манучаров (заслуженный артист РФ и амбассадор смены). Будущие волонтеры улучшили свои навыки работы с людьми, а также подготовились к работе в составе волонтерского корпуса «Таврида 5.0»

Пресс-центр «Таврида 5.0» Выступление Вячеслава Манучарова

Организаторы смены 6 июня устроили для участников масштабный субботник: более 200 гостей «Тавриды» и жителей Судака занялись уборкой территории парка «Новый свет», а также расчищали набережную, избавляясь от уличного мусора, облагораживали территории и реставрировали места городского отдыха. В ходе уборки было собрано полсотни мусорных пакетов.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в 2019 году проходит с 11 мая по 5 октября. Впервые за пять лет существования форум изменил свой формат и проходит в три этапа: первая завершится 14 июня. В ходе смены лучшие ее участники войдут в волонтерский корпус и медиа-команду форума.

Второй этап начнется 20 июня и продлится до 10 августа. На берегу Крыма соберутся музыканты, актеры, артисты, литераторы, блогеры и прочие представители творческих профессий.

Завершающий, третий этап, форума будет проходить с 10 сентября по 5 октября, и соберет на площадке «Тавриды» писателей, скульпторов, искусствоведов и других деятелей культуры.

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