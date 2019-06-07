Арнштадт, Германия, 8 июня, 2019, 00:45 — ИА Регнум. В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.

Сообщается, что столкновение автобуса с автомобилем произошло около 17:00 по московскому времени на автотрассе в районе города Арнштадт. На момент ДТП в автобусе находились 49 детей.

В результате столкновения пострадал 21 ребенок и двое взрослых. Отмечается, что пострадавшие взрослые находились в салоне легкового автомобиля. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в японской префектуре Тотиги школьный автобус, перевозивший детей на экскурсию, попал в массовое ДТП. В результате аварии пострадали 17 человек, среди них — 15 учеников младших классов. Их госпитализировали.