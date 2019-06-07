Дамаск, 8 июня, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Российская компания обеспечит реконструкцию Международного аэропорта Дамаска, сообщает 7 июня газета «Тишрин» со ссылкой на начальника воздушной гавани сирийской столицы.

Igor Bubin Международный аэропорт Дамаск

По его словам, в результате реконструкции аэропорт Дамаска будет не только модернизирован, но и расширен за счёт строительства нового терминала.

При этом начальник аэропорта отметил, что старому терминалу аэропорта Дамаска уже 40 лет.