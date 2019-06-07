Москва, 7 июня, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Главным управлением МВД России по городу Москве сообщается, что сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО городу Москве в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств, на Цветном бульваре задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством — метилэфедроном, массой около 4 граммов. Заметим, что проведение мероприятий на территории обслуживания другого подразделения законодательством допускается.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

При осмотре жилища задержанного — арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Некоторые представители СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого. Повторяем, что это не соответствует действительности. К нему были допущены представители Общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного.

После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат.

Сообщалось, что якобы полицейские намеренно не давали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования. На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием.

При подготовке информации, размещенной на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве по данному событию, были опубликованы фотографии изъятых предметов. При этом, вследствие допущенной сотрудником Главка ошибки, размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный. По данному факту назначена служебная проверка.

В то же время выражаем несогласие с утверждениями отдельных представителей СМИ о намеренных фальсификациях, допущенных в ходе предварительного следствия.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается, его взял под личный контроль начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

О ходе и результатах расследования СМИ и общественность будут проинформированы.

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