Брюссель, 7 июня, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в очередной раз подтвердил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit, 7 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Также Юнкер посетовал на «непонимание» правительства и политиков Великобритании, до сих пор считающих возможным изменение соглашения.

«Все понимают английский, но никто не понимает Англию», — заявил Юнкер.

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