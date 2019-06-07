Мехико, 7 июня, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Американская марионетка, числящаяся спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо опроверг информацию о том, что он примет участие в новой встрече с представителями законных властей Венесуэлы в Норвегии. Об этом сегодня, 7 июня, передает радиостанция Union.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Норвегии организовали несколько встречь между представителями законных властей и марионеточной проамериканской венесуэльской оппозицией. Правительство Норвегии заявило, что в ходе переговоров был достигнут определенный успех на пути урегулирования внутриполитического кризиса в Боливарианской республике.

Однако Гуйадо заявил, что проамериканская оппозиция добивается только одного — отставки законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Не планируется какая-либо встреча, которая бы не приближала стоящие перед Венесуэлой цели», — сказал Гуайдо.

Напомним, что проамериканская венесуэльская оппозиция начала активные попытки свергнут законного президента Николаса Мадуров в январе 2019 года. Дережировали попыткой государственного переворота американцы. Однако существенного успеха они не достигли.