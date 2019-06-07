Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Удмуртия и ОАО «Милком» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о взаимодействии и мерах государственной поддержки при реализации инвестиционного проекта «Милком 2020» на четырёх производственных площадках компании. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Сыр

Контракт будет действовать в течение пяти лет — до 2024 года. В рамках первого этапа проекта будет проведено техническое переоснащение «Кезского сырзавода», включая строительство очистных сооружений. Объем производства твердых и полутвердых сыров ТМ «Село зеленое» без потери качества продукции, а также ТМ «Кезский завод», ребрендинг которой будет проведён в ходе реализации проекта. На производственной площадке Кезской будет выстроен приёмно-аппаратный цех, проведена модернизация сыродельного цеха и инженерных коммуникаций, также планируется строительство склада готовой продукции.

Второй этап предполагает формирование устойчивой системы очистки производственных стоков на «Ижмолоко», «Сарапул-молоко» и «Глазов-молоко». Ориентировочно локальные очистные сооружения будут построены в течение двух лет. Общий объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей.

При этом в течение срока действия контракта ОАО «Милком» получит налоговые льготы. Ставка налога на прибыль составит 13,5%, не будет начисляться налог на имущество организации, созданное при реализации инвестпроекта.

По итогам 2018 года предприятия холдинга «Милком» переработали более 482,6 тыс. тонн молока, что на 16% больше уровня предыдущего года. Продукция предприятий насчитывает более 860 наименований в различных ценовых сегментах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, регламентирующих работу СПИК. Кроме условий для участников специнвестконтрактов, законопроектами вносятся изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые предполагают, что участники СПИК смогут претендовать на субсидии из бюджетной системы РФ. При этом это могут быть не единоразовые выплаты, а господдержка на несколько бюджетных периодов.

Кроме того, если законы будут приняты, то участники специнвестконтрактов получат льготы по налогу на прибыль в течение всего срока действия контракта.