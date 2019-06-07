Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 23:23 — ИА Регнум. В ходе панельной дискуссии, посвященной цифровому развитию регионов в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко изложил участникам диалога свою позицию относительно темы дискуссии.

Фонд Росконгресс Сергей Кириенко

«Когда речь идет о развитии цифровой экономики в регионах, есть небольшой стереотип, что есть просто экономика регионов, а где-то в ней есть такая маленькая часть — цифровое развитие, которым можно то ли заниматься, то ли не заниматься. Это абсолютно не соответствует действительности. Не заниматься цифровой экономикой невозможно, потому что цифровая экономика свершилась, она есть», — заявил Сергей Кириенко.

«Вопрос заключается только в том, насколько эффективно региональные и муниципальные власти могут использовать возможности цифровой экономики для повышения конкурентоспособности… Причем это реально вопрос конкурентоспособности, потому что способность региона использовать весь потенциал цифровой экономики — это важнейшее конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов, а регионы, конечно же, конкурируют за инвесторов, создавая соответствующую среду», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

«Это вопрос, как быстро ты можешь зарегистрировать предприятие, как быстро ты сможешь оформить земельный участок, как быстро ты можешь получить разрешение на строительство, как быстро ты можешь получить данные о всех коммуникациях, об исторических памятниках, и всех остальных условиях. Это прямая зона конкуренции, потому что если в одном месте ты можешь эту информацию получить за несколько часов, или за сутки, а где-то у тебя уйдут на это недели или месяцы бумажной переписки, решение, которое будут принимать инвесторы кажется абсолютно очевидным», — продолжил Сергей Кириенко.

«Еще более драматичная история — это вопрос конкуренции за людей. Ничего более важного, чем человеческий капитал не существует, а поскольку требования — особенно у молодого поколения — тех возможностей, которые открывает цифровая экономика, это уже далеко не только качество интернета, wi-fi в публичных пространствах, но это и возможность открытого получения информации, это и возможность участия в принятии решений, это платформы, типа «Активный гражданин», возможности голосования, возможности принятия участия в обсуждении и принятии решений, это возможность реагировать на просьбы людей», — отметил представитель кремлевской администрации.

«Когда понимаешь, какое количество обращений людей могут быть отработаны в режиме реального времени, то понимаешь, что это, конечно, качественно другая ситуация с точки зрения самоощущения людей», — подчеркнул Сергей Кириенко.

«Хотел отметить еще одну очень важную вещь. Конкуренция за человеческий капитал в регионах начинается не с денег, — продолжил Сергей Кириенко, — Довольно часто звучит, что Москва, Московская область — они богатые, поэтому они себе позволяют вкладывать в цифровую экономику, а нас денег меньше, поэтому для нас это не сильно актуально, вот потом, когда станем побогаче, начнем вкладываться в цифровую экономику. Возьмусь утверждать, что если не начинать использовать потенциал цифровой экономики, никогда не станешь «побогаче», то есть отложишь это навсегда».

«Поэтому развитие цифровой экономики — это не вопрос денег, это даже не вопрос технологий — вычислительных центров, суперкомпьютеров, инфраструктуры. Нет, это вопрос сознания, это начинается с сознания, восприятия, это начинается с понимания приоритетов в первую очередь самих руководителей. Поэтому, мне кажется, что одна из важнейших программ по развитию цифровой экономики в регионах, конечно — это изменение отношения у руководителей, это программное обучение для топ-руководителей регионов, которые должны понимать, что это дает, какие возможности это открывает», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Вместе с тем, представитель кремлевской администрации отметил, что для развития цифровизации надо будет многое изменить и в российском законодательстве.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации вместе с Министерством цифрового развития готовят рейтинг цифровизации регионов, который будет представлен уже этой осенью. Удовлетворенность потребителей уровнем развития цифровой экономики будет главным эффектом, измеряемым этим рейтингом. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 7 июня.

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