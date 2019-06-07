Саранск, 7 июня, 2019, 23:20 — ИА Регнум. На реке Саранке в центре столицы Мордовии произошел массовый замор рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Soebe Замор рыбы

По данным мэрии, инцидент произошел 6 июня. В настоящее время ведется расчистка зеркала воды от водорослей и погибшей рыбы, а также проводится водообновление. Угрозы и опасности для здоровья человека и окружающей среды нет.

Популяция рыбы будет восстановлена путем запуска мальков.

Взяты пробы воды. Рассматриваются несколько версий произошедшего.

«После окончания расследования причина будет доведена до сведения общественности», — заверили в администрации.

В то же время в следственном управлении СКР по Мордовии сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, неделей ранее в Саранске произошел замор рыбы на Тепличном пруду. На место выехала комиссия регионального управления Росприроднадзора. Эксперты Центра лабораторного анализа и технический измерений (ЦЛАТИ) провели отбор проб воды. Результаты исследований должны были быть известны в первых числах июня.

По данным местных СМИ, прилегающее предприятие использует пруд для забора воды, сброса сточных вод в него не производится.