Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что иностранный бизнес вполне может быть привлечен для реализации национальных проектов. Об этом президент России заявил сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

По словам Путина, реализация национальных проектов — это огромное поле для сотрудничества и партнерства. Российские и зарубежные предприниматели вполне могут вместе работать над реализацией национальных проектов и извлекать из этого прибыль.

«Очевидно, что работа по реализации нацпроектов — это огромное поле для сотрудничества и партнерства. Для совместных инициатив российских и зарубежных предпринимателей. И я очень рассчитываю на то, что в этом отношении вы нас не только понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что иностранный бизнес уже давно и успешно работает в России и даже локализовал здесь свои предприятия.