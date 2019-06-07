Киев, 7 июня, 2019, 22:05 — ИА Регнум. В Киеве Подольский районный суд наложил арест и запретил эксплуатировать пять гражданских транспортных самолетов типа Ан-124−100 «Руслан», принадлежащих российской авиакомпании «Волга-Днепр», сообщает 7 июня пресс-служба украинского госпредприятия «Антонов».

(сс) Nicky Boogaard Ан-124−100 «Руслан»

Суд поддержал требование ГП «Антонов» признать незаконной сертификацию Росавиацией компании AMTES GmbH, занимавшейся модернизацией самолётов Ан-124−100. Украинская сторона также заявила, что из-за этого самолётам авиакомпании «Волга-Днепр» был незаконно продлен срок летной годности.

Госпредприятие «Антонов» считает себя единственным законным держателем сертификатов самолетов типа «Ан», в том числе транспортного самолета Ан-124−100 «Руслан».

"Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения ущерба», — цитирует сообщение пресс-службы Подольского суда издание «Экономическая правда».

Судебное решение принято в рамках уголовного производства по статье «Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» был создан в СССР специалистами ОКБ Антонова. Считается самым грузоподъемным в мире серийным самолётом.