В США десантников оснастили мини-беспилотниками для ведения разведки
Вашингтон, 7 июня, 2019, 21:26 — ИА Регнум. В Сухопутные войска США поступила первая партия индивидуальных беспилотных разведывательных систем SBS (Soldier Borne Sensors), сообщает 7 июня ЦАМТО со ссылкой на командование СВ США.
Уточняется, что первые беспилотники такого типа поступили в подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Ранее военнослужащие этих подразделений прошли подготовку и получили практические навыки применения этих БЛА.
Индивидуальный комплект Soldier Borne Sensors состоит из базовой станции управления с дисплеем и джойстиком и из двух миниатюрных беспилотных летательных аппаратов «Блэк Хорнет 3», один из которых следует использовать днём, а другой — ночью.
Высокоманевренные малозаметные мини-беспилотники массой от 18 до 32 граммов могут находиться в воздухе до 25 минут и летать со скоростью 21 км/час. Они предназначены для ведения разведки без выхода пехотинцев из укрытия.
Пентагон уже заявил, что таким комплексом планируется оснастить каждое отделение Сухопутных войск.