Тверь, 7 июня, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Общий объём предполагаемых инвестиций, привлечённых в Тверскую область по итогам Петербургского международного экономического форума-2019, составит около 55 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 7 июня. Делегацию Верхневолжья на форуме возглавил губернатор Игорь Руденя.

Region.tver.ru ПМЭФ-2019: Тверская область в первый день форума провела переговоры по инвестпроектам на общую сумму 40 млрд рублей

«Стратегическими для региона являются соглашения в области туризма «Государева дорога», с компанией «Вымпелком» в части мониторинга и анализа туристического потока, с Роскосмосом в части сохранения и рационального использования наших ресурсов — леса, полезных ископаемых — и борьбы с пожарами. Ещё одно важное направление — сотрудничество с компанией Ростех по производству сжиженного газа и, конечно же, работа с нашими финансовыми партнёрами — ВЭБ. РФ», — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги форума журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй день форума, 7 июня, регион подписал соглашения с госкорпорациями «Роскосмос», «Ростех», «ВЭБ.РФ», а также с ООО «1С». В частности, соглашение с Ростехом предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн СПГ в год. Инвестиции в проект оцениваются в сумму не менее 10 млрд рублей.

Region.tver.ru ПМЭФ-2019: Тверская область в первый день форума провела переговоры по инвестпроектам на общую сумму 40 млрд рублей

Для Роскосмоса регион станет пилотной площадкой по использованию данных космического мониторинга в целях предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

Соглашение с «ВЭБ.РФ» предусматривает проведение модернизации транспортной инфраструктуры. Так, в этих целях планируется создать единую госкомпанию по координации пассажирских перевозок, парк городского транспорта будет обновлен — на дорогах Твери появятся современные трамваи и автобусы.

Region.tver.ru ПМЭФ-2019

Еще один важный для региона проект — строительство центра ядерной медицины. Возможность появления такого центра в Твери губернатор обсудил с с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером.

Накануне, 6 июня, губернатор Тверской области принял участие в подписании соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального туристического маршрута «Государева дорога».