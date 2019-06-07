Киев, 7 июня, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Киев и Москва могут подписать газовый договор на транзит и поставку российского газа после формирования нового правительства Украины. Об этом 7 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский, комментируя газовые переговоры внефракционного депутата Верховной рады Юрия Бойко с главой компании Газпром Алексеем Миллером.

Газовые вентили

«Это подготовка пакетного соглашения, которое, скорее всего, после парламентских выборов, после избрания нового правительства может быть реализовано как президентом, так и премьером. Оно включает вопросы дальнейших взаимоотношений с Российской Федерацией в газовой сфере — в вопросах транзита и в вопросах поставки газа… А дальше все плюшки, которые мы от этого ожидаем — сохранение транзита по территории Украины, вопросы сохранности украинской газотранспортной системы, вопросы стоимости поставок российского газа, вопросы тарифов для населения. Это пакетное решение», — сказал Землянский.

По его словам, действующий премьер Владимир Гройсман и глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев не способны заключить газовый контракт с Газпромом, поскольку занимают тупиковую позицию.

«Позиция, которую отстаивает господин Коболев, тупиковая. Россия выходит на переговоры и предлагает обсудить все решения Стокгольмского арбитража… Принципиальная позиция Коболева: «Мы это обсуждать не будем». Дальше ничего не двигается. Коболев настаивает на получении денег. Но эти деньги (2,5 млрд долл.) могут быть отфиксированы в цене на газ как возможные инвестиции, если речь идет о газотранспортном консорциуме. Это вложение в украинскую ГТС, что пойдет на пользу всем участникам процесса», — добавил Землянский.

Он также прогнозирует, что в 2020 году Россия прокачает по украинской ГТС минимум 60 млрд кубометров газа.

«Самая сложная часть — это вопрос цены, потому что рынок весьма волатилен. Мы видим структурные изменения, цена резко идет вниз, причем и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это станет определенным камнем преткновения, который нужно очень серьезно обсуждать. На это нужно время. Не уверен, что это можно обсудить за один раз. Технически Россия будет сохранять транзит по территории Украины как минимум в следующем году в достаточно больших объемах — больше 60 млрд кубометров. Возникает вопрос: на каких условиях?» — сказал Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня внефракционный депутат Верховной рады, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук посетили экономический форум в Санкт-Петербурге. В России политики провели встречу с главой компании Газпром Алексеем Миллером, на которой обсудили возможности поставки российского газа на Украину. По слова Миллера, Газпром готов предоставить Украине скидку в 25% на поставки газа. Он считает, что для Киева заключение прямого контракта на поставку российского газа важнее контракта на транзит голубого топлива.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем сейчас», — сказал Миллер.

В свою очередь Медведчук уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский «еще не созрел» для начала прямых переговоров с Россией по газовому вопросу.

Напомним, 1 марта исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что долг Газпрома перед «Нафтогазом Украины» вырос на $200 миллионов. По его словам, речь идет о процентах от $2,56 млрд, которые ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить украинской стороне по итогам двух споров.