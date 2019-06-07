Вашингтон, 7 июня, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Правительство США ввело санкции против крупнейшей нефтехимической компании Ирана, 7 июня передает агентство Associated Press.

Businessinsider.com Иранская нефть

Под санкции министерства финансов США попала Persian Gulf Petrochemical Industries Company, а также 39 её дочерних предприятий и иностранных контрагентов.

Согласно заявлению, компания и её «дочки» оперируют 40% нефтехимических мощностей Ирана и отвечают за 50% нефтехимического экспорта страны.

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