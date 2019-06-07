Тула, 7 июня, 2019, 20:57 — ИА Регнум. В Тульской области ведется активная работа по направлениям, обозначенным в выступлении президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня, об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы Тульской области, глава региона также присутствовал на пленарном заседании.

Gubernator.tularegion.ru ПМЭФ-2019: Компания Great Wall Motor построит завод по производству автомобильных двигателей

«В выступлении президента можно выделить несколько важных моментов. Первый. Китайская Народная Республика — наш стратегический и надежный партнер. Второй. Необходимость достижения технологического суверенитета России. И здесь работа должна строиться не только федеральным центром, но и в регионах. Тульская область работает в этих направлениях», — прокомментировал выступление президента Алексей Дюмин.

«С китайским бизнесом у нас уже есть взаимодействие. В рамках форума мы еще подписали соглашения по автомобильной и химической промышленности с китайскими компаниями. А что касается технологического суверенитета, также на форуме договорились с инвесторами начать целый ряд проектов, которые направлены на привлечение и развитие отечественных и иностранных технологий. Это и вхождение в композитный кластер, и создание нефтегазового кластера, и локализация зарубежных высокотехнологичных производств», — сказал губернатор.

Управление пресс-службы правительства Тульской области ПМЭФ-2019

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Тульской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума правительством региона был заключен ряд важных инвестсоглашений — в частности, о создании в регионе кластера нефтегазового оборудования, строительстве производства ванадиевой продукции, по реконструкции и развитию комплекса по производству и переработке мяса индейки и ряд других.