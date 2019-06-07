Вашингтон, 7 июня, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Видеозапись провокационного манёвра ракетного крейсера USS Chancellorsville ВМС США возле российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море опубликована 7 июня на видеохостинге YouTube.

БПК «Адмирал Виноградов»

Видеозапись сделана с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville в момент сближения с БПК «Адмирал Виноградов» на несколько десятков метров.

Напомним, российский большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» был вынужден резко изменить курс для того чтобы избежать столкновения с более крупным крейсером США.