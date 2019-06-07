Москва, 7 июня, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Приказ президента Украины Владимира Зеленского не остановит войну в Донбассе, если вместе с этим неофициальный Киев не предпримет ещё ряд мер. Об этом 7 июня заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА Красная Весна

«С точки зрения урегулирования конфликта приказ прекратить огонь сам по себе никакой ценности не имеет без второго пункта — разведения тяжёлого вооружения на 10−15 км в зависимости от вида вооружения. Это нужно, чтобы нивелировать человеческий фактор, когда человек стреляет. Поэтому оружие нужно отвести на 10−15 километров, закрыть на замок и передать контроль международной миссии ОБСЕ. И тогда можно гарантировать, что на линии соприкосновения не будет обстрелов», — сказал украинский политик.

Если же отдельные украинские вооруженные формирования, например, состоящий из радикальных неонацистов батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), откажутся выполнить этот приказ, то подразделение должно быть купировано, разоружено, а его участники уволены из Вооруженных сил Украины. Однако выполнить все перечисленные действия весьма непросто, считает эксперт. Ведь в продолжении войны заинтересованы очень многие влиятельные украинские предприниматели и коррумпированные политики.

«Финансирование войны — самая главная часть расходов украинского бюджета. Есть люди, которые заинтересованы, чтобы шло продолжение этой войны. Есть определенное лобби в Киеве. И есть определенные люди и с одной, и с другой стороны, которые заинтересованы, чтобы война продолжалась, чтобы шла контрабанда», — сказал Килинкаров.

Чтобы решить данную проблему, нужно отменить блокаду Донбасса. Ведь когда грузы будут спокойно пересекать границу Украины и ЛНР, ДНР, то коррупция исчезнет, уверен украинский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные, спровоцировав обострение конфликта в Донбассе, сами же пожаловались на это обстоятельство.