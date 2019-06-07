Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак считает, что мировой рынок нефти в последние годы стал более сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, но появились другие проблемы, в частности — очень много неопределенности, которая мешает планированию и в целом работе отрасли. Об этом Новак заявил сегодня, 7 июня, в интервью телеканалу НТВ.

Нефть

«По сравнению с тем, что было четыре-пять лет назад, когда грянул большой кризис … сегодня рынок более сбалансированный с точки зрения спроса и предложения. Лишние остатки, то есть накопленные запасы, которые повлияли на снижение цен, ушли с рынка», — рассказал Новак.

Но, несмотря на это, на рынке нефти слишком много неопределенности. В первую очередь такая неопределенность связана с тарифными торговыми войнами. Это напрямую влияет на потребление и спрос на нефть.

Существенную неопределенность вносит постоянное ожидание новых решений о введении тех или иных санкций против стран и компаний.