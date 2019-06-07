Хартум, 7 июня, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в ходе переговоров с военными и оппозицией Судана призвал «восстановить единство» в стране, охваченной политическим кризисом и уличными беспорядками, 7 июня передает агентство Associated Press.

Arsenie Coseac Судан

Офис Ахмеда, а также представители конфликтующих сторон, обещают более подробно раскрыть содержание переговоров в Хартуме на пресс-конференции, которая состоится после завершения всех встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня военные Судана разогнали лагерь протестующих в Хартуме, в результате уличного насилия погибли более 100 человек.

Разгон лагеря прервал переговоры, которые оппозиция и военный совет Судана ведут с середины апреля, после свержения многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

С осуждением насилия в Судане выступила ООН. Африканский союз приостановил членство Судана в организации.

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