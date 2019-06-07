Москва, 7 июня, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Семья известного российского продюсера Бари Алибасова решила подать в суд на производителя средства для очистки труб под названием «Крот», которым он отравился. Об этом сегодня, 7 июня, сообщил журналистам пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

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«Семья… намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот», — рассказал Горжанкин.

Он подчеркнул, что родственники Алибасова уже приняли принципиальное решение по этому поводу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов по ошибке вместо сока выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсер получил химические ожоги пищевода и желудка. Он был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Алибасов был введён в медикаментозную кому.