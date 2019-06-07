Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 20:06 — ИА Регнум. В России продолжатся начатые и появятся новые кадровые и профессиональные конкурсы, чтобы обеспечить выдвижение и карьерный рост для молодых людей. Об этом заявил на ПМЭФ-2019 генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rsv.ru Владимир Путин о платформе «Россия – страна возможностей»: подобный кадровый проект не имеет аналогов

Напомним, в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня президент РФ Владимир Путин высоко оценил качество и эффективность проектов платформы «Россия — страна возможностей». Эта работа будет продолжена.

«Год назад президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». За этот год с небольшим мы провели несколько федеральных конкурсов, запустили новые, договорились о партнерстве с ведущими компаниями и образовательными учреждениями страны, поддержали тысячи способных молодых и опытных специалистов», — рассказал Алексей Комиссаров.

Он отметил, что сегодня АНО готовится к запуску новых сезонов конкурсов — пока их 18, но уже в текущем году к платформе присоединятся несколько новых проектов.

«Впереди еще более амбициозные задачи. Цифры, которые привел глава государства — более 1,6 миллиона участников конкурсов и проектов, — подтверждение важности и востребованности этой работы», — отметил Алексей Комиссаров.