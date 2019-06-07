Калуга, 7 июня, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Заместитель председателя Городской думы Калуги, председатель ТОС «Площадь Московская» Сергей Павлов и депутат Городской думы, председатель ТОС «Наш Терепец» Андрей Линков совместно с калужским отделением Российского детского фонда организовали для калужских детей поездку в Москву.

Городская дума Калуги Калужские дети посетили Москву

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, традицию приглашать в День защиты детей в столицу молодых россиян из регионов Российский детский фонд поддерживает уже много лет. В этот день для детей гостеприимно распахивают свои двери московские театры, цирки, рестораны.

В 2019 году 400 детей из Калужской области (50 из них из Калуги) побывали в московском государственном цирке на проспекте Вернадского и посмотрели красочное театрально-цирковое представление «Песочная сказка». Затем в сопровождении ГИБДД автобусы организованно проехали по центру Москвы, дети полюбовались красотами столицы, пообедали в ресторане гостиничного комплекса «Измайлово» и получили книги и сладкие подарки от Российского детского фонда и депутатов. И у детей, и у взрослых от поездки осталось множество приятных впечатлений.