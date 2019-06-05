Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации вместе с Министерством цифрового развития готовят рейтинг цифровизации регионов, который будет представлен уже этой осенью. Удовлетворенность потребителей цифровой экономики будет главным эффектом, измеряемым этим рейтингом.

Er.ru Андрей Турчак

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на панельной дискуссии, посвященной цифровому развитию регионов в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Под эффектами от цифровизации мы понимаем, например, вклад цифровизации в валовой региональный продукт, динамику инвестиций в проекты цифровизации, новые рабочие места и многое другое, и самый главный эффект — удовлетворенность потребителей цифровой экономики. Поэтому именно это будет поставлено во главу нашего рейтинга», — пояснил Турчак.

«Именно рейтинг, по нашему общему мнению с коллегами из правительства, поможет повысить качество управления нацпроектом «Цифровая экономика», — отметил Турчак, добавив, что нацпроект должен давать результаты не «в целом по стране», не «в среднем по больнице», а в каждом регионе нашей страны.

«Все говорят «цифровизация». Я думаю, что все понимают, что цифровизация — это не только ради цифровизации, это ради людей. Это, действительно, то, о чем говорил Сергей Владиленович (первый заместитель руководителя администрации Президента России С. В Кириенко, — прим. ред.), это должно быть у нас в головах. Воспринимать цифровую экономику следует не с точки зрения километров проложенного кабеля, а сквозь призму роста качества жизни людей, повышения эффективности работы бизнеса, качества государственного управления», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он отметил, что Совет по развитию цифровой экономики — молодой орган, которому «чуть более одного года».

«Но, тем не менее, вместе с экспертами, представителями правительства РФ и реального сектора мы регулярно встречаемся. Есть конкретные предложения, решения, и наша задача — лучшие практики, которые звучат из регионов, масштабировать и делать так, чтобы они внедрялись во всех субъектах РФ, независимо от их бюджетной обеспеченности», — сказал он.

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума проходит панельная дискуссия «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы». Ключевой темой обсуждения стала оценка успешности развития цифровой экономики субъектов Российской Федерации, критерии и методология составления рейтинга цифровизации регионов.