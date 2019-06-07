Монровия, 7 июня, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Тысячи человек приняли участие в массовом митинге протеста в столице Либерии, 7 июня передает агентство Associated Press.

(сс) blk24ga Монровия, Либерия

Протесты с требованием социальных гарантий и изменения экономической политики президента Джорджа Веа прошли мирно.

Протестующие также требовали созвать суд для рассмотрения преступлений военных из окружения бывшего диктатора Чарльза Тейлора.

Читайте также: Полиция разогнала антиправительственную демонстрацию в Малави