Липецк, 7 июня, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В Липецкой области в отношении руководства строительной фирмы АО «Лик» возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств при долевом строительстве в микрорайоне «Елецкий». Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Odsk-lip.ru Строительство дома II-9 в микрорайоне «Елецкий»

По данным следствия, с 13 марта 2015 года по 1 декабря 2016 года руководство АО «ЛИК» допустило нецелевое расходование денежных средств при строительстве домов № II-9 и № I-19 в микрорайоне «Елецкий». В итоге 133 участника долевого строительства не получили свои квартиры.

Эпизод мошенничества фирмы-застройщика был выявлен в ходе расследования ранее принятого к производству уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве жилого дома № II-9 в микрорайоне «Елецкий». Возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Работников АО «ЛИК», подрядных организаций, контролирующих органов допрашивают по уголовному делу. В ходе следствия изъята документация, по которой назначены и проводятся строительно-технические и экономическая судебные экспертизы. Конкретные лица, которые будут привлечены к ответственности, пока устанавливаются. Устанавливается также имущество, подлежащее аресту для последующего возмещения заявленных исковых требований.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце марта суд оставил в силе приговор экс-руководителю ООО «С-5 КВАДРА» и бывшему депутату Сергею Тонких, который в декабре 2018 года был признан виновным незаконном предпринимательстве и в злоупотреблении должностными полномочиями. Он вёл бизнес без специальной лицензии, необходимой для особо опасных производственных объектов, а также недоплатил ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» более 76 млн рублей. Также в рамках другого уголовного дела устанавливается причастность Тонких к хищению 70 млн рублей у 1,7 тыс. дольщиков, заключивших договоры с ОАО «Эксстроймаш», и к заключению фиктивных договоров на оказание риелторских услуг на сумму почти 130 млн рублей.