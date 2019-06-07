Москва, 7 июня, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Экономические успехи ряда российских регионов связаны с грамотной кадровой политикой, которую проводит президент РФ, уверен политолог Сергей Старовойтов. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM 7 июня, комментируя новость о том, что президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом международном форуме, отметил регионы, которые стали победителями Национального рейтинга инвестиционного климата.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Здесь надо обратить внимание на обратную взаимосвязь. Здесь нет взаимосвязи — новый глава региона и как следствие успехи региона. Здесь обратная связь. Не сам момент смены производит такой эффект, а то, что проводится грамотная кадровая политика и подбираются те претенденты на должность руководителей, которые справляются со своими задачами на предыдущих постах, — сказал Старовойтов. — То есть успехи связаны с грамотным подбором руководителей, а второй момент — те, кто стал новыми главами регионов, очень чётко мотивированы, и они понимают, что им надо добиться результатов — ощутимых и в короткий срок».

Иными словами, как подчеркнул эксперт, кадровая политика, связанная с назначениями условных технократов, губернаторов новой волны признана президентом успешной.

«Сама система оценки, связанная с попаданием региона в различные топы и динамикой в этих рейтингах, тоже является критерием оценки главы регионы. И это недвусмысленный сигнал остальным главам — если хотите быть на хорошем счету, то растите по известным шкалам успеха», — подытожил Старовойтов.

Напомним, как сообщалось ранее, Владимир Путин, выступая на площадке Форума, призвал глав регионов более активно привлекать частные средства в национальные проекты.

«Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области. Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций», — сказал президент.