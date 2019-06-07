Калуга, 7 июня, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Более 30 молодых писателей и наставников из Москвы, Подмосковья, Брянска, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Калуги и Обнинска принимают участие в открывшемся 7 июня в Калужской области I выездном летнем форуме молодых православных писателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

VIACHESLAV SHAKHOV Пафнутьево-Боровский монастырь

Цель форума — укрепление диалога между Русской православной церковью и писательским сообществом России, передача православных духовных ценностей молодому поколению русских литераторов.

Участники встречи посетят Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, Черноостровский Свято-Никольский монастырь в Малоярославце, Оптину Пустынь и древний город Козельск. Молодые писатели ознакомятся с мемориалом на месте Стояния на реке Угре в 1480 году, побывают во Владимирском скиту Свято-Тихоновской пустыни, где установлен памятник великому князю Ивану III.

В Черноостровском монастыре молодые поэты, прозаики и критики примут участие в вечернем семинаре, на котором познакомятся с творчеством калужских писателей.

На 8 июня в Калуге запланирована конференция форума по теме «Писатель как живое звено в передаче исторических традиций народа» с основными докладами по заявленной теме и обсуждениями проблем современной литературы и задач, стоящих перед православными писателями. Конференцию молодых православных писателей России возглавит председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент.

Напомним, форум молодых православных литераторов на Калужской земле организован Издательским советом Русской православной церкви и Союзом писателей России.