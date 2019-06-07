Ашхабад, 7 июня, 2019, 18:59 — ИА Регнум. В январе — мае 2019 года темпы роста валового внутреннего продукта Туркмении сохранились на прежнем высоком уровне и составили 6,2%, пишет «Туркменистан сегодня».

Мартирос Сарьян. Пейзаж. Туркмения.. 1934

Объем экспорта туркменской продукции за рубеж увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем импорта иностранных товаров в Туркмению, напротив, уменьшился сразу на 20%.

Розничный товарооборот также вырос — на 19,1%.

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Доходы государственной казны за первые пять месяцев текущего года составили 7,53 млрд манатов (более 140,5 млрд рублей), а расходы — 7,49 млрд манатов (139,8 млрд рублей).

Также отмечается, что среднемесячная заработная плата в Туркмении в январе — мае 2019 года увеличилась на 9,5%. Размер зарплаты не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам аналитиков Всемирного банка, рост туркменской экономики по итогам 2019 года должен будет составить 5,6%.

Эксперты ООН предполагают, что в этом году рост объема валового внутреннего продукта Туркмении сложится на уровне 5%.

В то же время туркменские власти утверждают, что рост ВВП страны в текущем году достигнет 6,3%.

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