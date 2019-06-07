Вашингтон, 7 июня, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Правительство США пока не намерено отменять «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 7 июня передает агентство Reuters.

Лев Коровин ИА Красная Весна Стена на границе США и Мексики

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, переговоры с представителями Мексики в Вашингтоне продвигаются хорошо, однако США «всё еще готовы ввести тарифы в понедельник».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 5%-ные пошлины на все мексиканские товары вступят в силу 10 июня.

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