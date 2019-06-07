Рим, 7 июня, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Центробанк Италии пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы в отношении роста ВВП страны в ближайшие три года, передает Sky Tg 24 в пятницу, 7 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По мнению экспертов банка, в 2019 году ВВП вырастет на 0,3%, в 2020 году — на 0,7%, в 2021 году — на 0,9%.

В числе основных причин небольшого снижения прогнозных показателей в ЦБ упомянули сложную и неопределенную ситуацию в мировой экономике.

Тем не менее, прогноз экспертов Центробанка страны — более оптимистический, нежели прогнозы мировых рейтинговых агентств, в соответствие с которыми в 2019 году рост ВВП Италии не превысит 0,1%. Сторонники итальянского правительства считают прогнозы Moody's и некоторых других агентств политически предвзятыми.