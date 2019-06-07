Ставрополь, 7 июня, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Коммунистический союз молодёжи имени Хо Ши Мина Социалистической Республики Вьетнам планирует открыть в России свою студенческую ячейку. Об этом представители иностранной делегации заявили 7 июня в Ставрополе на российско-вьетнамском молодёжном диалоге в рамках фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Российская и вьетнамская делегации после молодёжного диалога

Сегодня у Коммунистического союза молодёжи имени Хо Ши Мина есть уже восемь ячеек в разных странах мира. Например, во Франции, Германии, Южной Корее. В России такой ячейки пока нет.

Глава делегации Вьетнама Хо Хонг Нгуен рассказала корреспонденту ИА REGNUM :

«Мы очень ценим роль ячеек студенческой организации в различных странах. Сейчас мы рассматриваем возможность создать такую же ячейку в России, потому что сотрудничество между Вьетнамом и Россией носит стратегический всеобъемлющий характер. Россия для нас — это очень важная страна».

Отвечая на вопрос о том, почему идея о создании ячейки появилась только сейчас, Хо Хонг Нгуен отметила, что причина кроется не в отношениях между странами, а в сложной процедуре регистрации, однако стороны сейчас активно работают в этом направлении.

7 июня в Ставропольском государственном медицинском университете состоялся диалог между представителями российских и вьетнамских молодёжных организаций, цель которого определить задачи по сотрудничеству в 2019—2021 годах и реализовать их. Стороны договорились о совместной работе в таких сферах, как развитие и поддержка творческой молодёжи, добровольческая волонтёрская деятельность, предпринимательство, патриотическое воспитание, популяризация здорового образа жизни.

В скором времени молодёжные организации России и Вьетнама ждёт несколько мероприятий. Первое — Вьетнамо-российский форум на территории городов Ханой и Хошимин 23−29 июля 2019 года. Россия отправит на форум 50 человек, 15 из которых будут девушки. Для последних в рамках встречи проведут и женский форум. На этом мероприятии и планируется подписать документ о сотрудничестве по перечисленным выше направлениям. Второе — форум в Москве и Санкт-Петербурге 24 сентября — 1 октября.