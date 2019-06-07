Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы Украины, и спрогнозировал возможность будущей встречи с ним, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать. Мы не отказываемся от контактов, будем работать», — сказал Путин на ПМЭФ в Петербурге.

Президент РФ добавил, что не отказывался от встречи с Зеленским, так как ее ему никто не предлагал.

«Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер. Я говорю серьезно, а (они) смеются», — прокомментировал Путин реакцию на его реплики со стороны зала на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Но одно дело кого-то играть, а другое дело — быть кем-то, — продолжил Владимир Путин. — Для того, чтобы играть, — нужен талант. Один из этих талантов — это талант перевоплощения, принц и нищий. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества».

По мнению Путина, для работы на высоком государственном посту необходим опыт, знания, умение найти главные проблемы, увидеть их, найти инструменты решения, собрать дееспособных людей в одну команду, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, поверить в них, выбрать решения, объяснить миллионам людей мотивы своего поведения и иметь мужество и характер брать ответственность за последствия.

«Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств. Они вполне могут быть. Опыта может не хватать, но это, как у нас в народе говорят, дело наживное. Это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть, но я этого не знаю, он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, — это противоречивые высказывания. Во время предвыборной кампании одно, после выборов — другое. Поживем — увидим. Посмотрим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже всё испортил своими высказываниями. Нет. Посмотрим», — сказал Владимир Путин.

Затем он изложил свое видение процесса формирования украинской идентичности, отметив, что раньше «никакой Украины не было», в состав России входила Запорожская Сечь, а на идентичность, отдельную от русской, напирали силы перед Первой мировой войной, дабы «расшатать» Российскую империю.

«Ничего здесь страшного нет, мы к этому относимся с пониманием и уважением», — добавил Владимир Путин.

В планах у президента России пока нет контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил 7 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.