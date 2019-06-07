Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Во многих странах хотят отказаться от американского первенства, но реальный отказ от доллара может произойти только тогда, когда США перестанут быть лидером инновационного развития, отметил в беседе с корресподентом ИА REGNUM в пятницу, 7 июня, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя высказывания Владимира Путина о необходимости переосмыслить роль доллара в мировой экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на экономическом форуме в Петербурге президент России заявил, что доллар из мировой валюты превратился в инструмент давления американской администрации на остальные страны, и его роль нужно переосмыслить.

«До тех пор, пока США остаются лидером инновационного развития, доллар будет оставаться основной мировой валютой. Сейчас именно они задают тон в этой сфере и устанавливают новые горизонты. Япония и некоторые другие азиатские страны лишь поддерживают США в разделении труда.

Если у них начнутся «проколы» в этой сфере, если их инновации перестанут быть конкурентными или если никому не будут нужны, кроме самой Америки, тогда и в финансовой сфере ситуация изменится.

Сейчас многие хотят перехватить инициативу и избавиться от американского лидерства. Но увенчаются ли эти попытки успехом, неясно», — отметил Юрий Ичкитидзе.