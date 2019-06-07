Киев, 7 июня, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Подписание договора о прямых поставках газа из России в Украину позволит Киеву закупать топливо со скидкой 25% от рыночной цены, — заявил украинский политик Виктор Медведчук во время брифинга, сегодня, 7 июня, посвященного итогам второго раунда газовых переговоров, которые провела делегация «Оппозиционной платформы — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Более того, такой контракт украинская власть могла заключить еще в марте текущего года, после того как председатель сам Медведчук и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко провели первый раунд переговоров на эту тему с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Однако официальный Киев так ничего и не сделал, чтобы добиться снижения цены на газ, а значит, и тарифов для населения.

«Власти Украины, если бы они пошли на это, могли еще в марте заключить договор о прямых поставках российского газа и снизить цену на 25% от закупочной… Это, естественно, повлекло бы и снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но бывшая власть не отреагировала. А новая власть до этого не дошла», — отметил политик.

Медведчук убежден, что есть только два пути снижения стоимости газа для населения. Первый из них — переговоры с «Газпромом», с правительством РФ.

«А следующий путь — это то, что необходимо сегодня исходить из внутренней добычи в Украине газа, который должен смешиваться с газом, покупаемым по импорту. И при этой ситуации мы твердо уверены, что стоимость газа для населения не может превышать 3800−4000 грн за тысячу кубометров. Это реальная цена, при которой зарабатывает НАК «Нафтогаз», при которой выполняются все формальности, такие как транспортировка газа, закладывается в том числе и нормальная рентабельность «Укргаздобычи». С учетом всех этих факторов эта цена не может превышать 4000 грн. Вот наша задача, принципиальная задача», — подчеркнул оппозиционный политик.

Как сказал политик, сегодняшний визит в Санкт-Петербург его и Юрия Бойко — это и очередная попытка достигнуть договоренностей в интересах рядовых украинцев, и возможность напомнить уже новоизбранному президенту о необходимости и о реальных инструментах снижения цены на газ на Украине.

«Наш приезд — это требование к господину Зеленскому и его команде не просто обратить внимание, а сделать все для того, чтобы договоры о прямых поставках российского газа, который намного дешевле с учетом скидки… были заключены», — заявил Виктор Медведчук.

Также, по его словам, 7 июня в ходе встречи с Алексеем Миллером продолжили обсуждение вопроса о сохранении транзита российского газа по территории Украины и создании газотранспортного консорциума.

В свою очередь Юрий Бойко, ранее занимавший пост министра энергетики Украины, заявил, что снижение стоимости «голубого топлива» не только положительно скажется на благосостоянии украинцев, но и будет иметь позитивное влияние на все отрасли украинской экономики.

«Относительно дешевый газ — это конкурентоспособная продукция. Это стоимость хлеба, сахара, это все товары, которыми пользуются люди каждый день. Гарантии транзита газа по нашей территории — это платежи в бюджет и рабочие места, — сказал он. — Очень хорошо, что в процессе сегодняшней дискуссии мы продвинулись дальше. Мы понимаем, каким образом это решить, какие нужно пройти этапы, какие нужны решения от обеих сторон. И я убежден, что после парламентских выборов (а у нас осталось мало времени) мы… обеспечим стабильную возрастающую поставку газа в нашу страну и стабильный транзит», — резюмировал он.