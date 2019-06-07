Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 17:26 — ИА Регнум. В пятницу, 7 июня, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова поставлять газ напрямую на Украину по цене на 25% ниже той, по которой Украина сейчас закупает тот же самый газ «по реверсу» из Словакии.

Газпром

Казалось бы, такое предложение должно устроить все стороны. Украина, которую от дефолта отделяет только отсутствие заявления о дефолте, сможет экономить. «Газпром» избавится от сложных расчетов с участием виртуального реверса (которого в реальности, разумеется, не происходит) и облегчит себе жизнь.

Но у новой украинской власти, которая отличается от прежней гораздо меньше, чем может показаться, могут возникнуть сразу три препятствия на пути к согласию.

Во-первых, нельзя больше будет спекулировать «патриотической» мантрой «мы не покупаем газ у России». Вряд ли на Украине есть хоть один человек, который не знает, откуда берется «словацкий газ», однако это не мешало Петру Порошенко исполнять свои куплеты о прощании с империей. Владимир Зеленский пока не обращался к этому репертуару, но это ни о чём не говорит — раньше он и «агрессором» Россию не называл.

Вторая и самая серьезная причина состоит в том, что наценка за «словацкие» поставки шла в правильные карманы. И владельцы этих карманов сделают всё возможное, чтобы не потерять те многие миллионы, что падали на них на совершенно ровном месте.

Наконец, третья причина связана с условием, которое недавно упомянул премьер-министр России Дмитрий Медведев. Для продолжения транзита газа через Украину этой стране нужно отказаться от политизации процесса и от судебных споров с «Газпромом», которые отнимают у компании время и деньги. Логично предположить, что то же условие выдвинуто и в отношении прямых поставок. Украинские же политики привыкли сидеть на всех стульях сразу и переходить от одной риторики к прямо противоположной в границах одного предложения. Не политизировать газовые вопросы может оказаться для них непосильной задачей.