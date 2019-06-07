Москва, 7 июня, 2019, 17:38 — ИА Регнум. В Москве обнаружились перебои с поставкой препарата для лечения онкологических заболеваний. Больной раком четвёртой стадии уже второй месяц подряд не может получить назначенное ему консилиумом врачей лекарство, так как в онкологическом диспансере его нет, а департамент здравоохранения Москвы не поясняет причину отсутствия и игнорирует просьбу о возмещении затрат на самостоятельное приобретение препарата.

Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых. 1928

О данной проблеме корреспонденту ИА REGNUM рассказала Ксения Смирнова, жена больного. Её муж, Сергей Смирнов, офицер — прошёл боевые действия в Чечне и Северной Осетии. Два с половиной года назад у него нашли рак третьей стадии. После курса лечения произошла ремиссия, а затем — рецидив, и 24 апреля была предпринята попытка сделать операцию в МКНЦ им. Логинова, в ходе которой врачи обнаружили уже неоперабельную опухоль и, собрав консилиум, назначили лечение из трёх препаратов.

Обеспечивать лечение должны в онкологическом диспансере при 62-й больнице, куда прикреплён больной. Однако, ознакомившись с назначением врачей, диспансер урезал схему, изъяв оттуда препарат под названием Цетуксимаб (Эрбитукс) (копия плана противоопухолевого лечения, утверждённого консилиумом, и назначения онкодиспансера без вышеназванного препарата есть в распоряжении ИА REGNUM ).

Сергей и Ксения решили действовать самостоятельно и с помощью друзей и знакомых собрали порядка 400 тысяч рублей на покупку препарата. Стоит отметить, что в аптеках цена лишь на одну ампулу данного лекарства составляет 13−14 тысяч рублей. Для того, чтобы поставить одну капельницу, необходимо пять таких ампул. Таким образом, стоимость препарата на прохождения лечения составляет около 70 тысяч рублей, и это только на одну неделю. В месяц затраты доходят до 240 тысяч, к тому же оплатить нужно и саму капельницу — в госпитале Бурденко она стоит около 5 тысяч рублей.

Согласно данным с портала госзакупок, препарат Цетуксимаб, включённый в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находится в стадии закупки сразу в нескольких медицинских организациях города. Среди них — городская поликлиника №8, клиническая больница им. Плетнёва, городская клиническая больница №1, московский клинический научно-практический центр имени Логинова и другие. Часть из заявок на проведение аукциона открыта, часть уже завершена.

В число заказчиков входит и московская городская онкологическая больница №62. Если вчитаться в условия закупки, выясняется, что аукцион завершён 22 марта, однако «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки (ч. 16 ст. 66 44-ФЗ)», и о проведении нового аукциона информации нет. Как в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила Ксения Смирнова, со слов сотрудников диспансера, тендер на поставку будет закрыт лишь в начале июля, а когда лекарство поступит в больницы, доподлинно неизвестно.

Семья Смирновых обратилась за письменным разъяснением в столичный департамент здравоохранения. В своём ответе (копия документа есть в распоряжении ИА REGNUM ) чиновники не дают пояснений ни по отсутствию препарата, ни по компенсации затраченных больным денежных средств. Невзирая на решение консилиума, чиновники ссылаются на основание решения врачебной комиссии онкодиспансера №62.

«В соответствии с порядком и условиями, предусмотренными постановлением правительства Москвы от 27.11.2018 №1444-ПП «О проведении в городе Москве эксперимента по расширению возможностей реализации права на получение мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, назначаемыми по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости», включение в указанный эксперимент возможно только по решению врачебной комиссии медицинской организации. В настоящее время рекомендаций врачебной комиссии МГОБ №62 о назначении Вам дополнительного лечения препаратом «Цетуксимаб» не имеется», — говорится в ответе на запрос.

Отметим, что эксперимент по расширению возможностей горожан на получение жизненно необходимых препаратов проводится правительством Москвы с 1 марта по 31 декабря 2019 года. Он распространяется на граждан, имеющих место жительство в городе Москве, имеющих в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы право на меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами и не выбравших их получение в денежном выражении.

В настоящий момент онкологический диспансер всё же выписал Сергею рецепт на получение Эрбитукса, однако из-за отсутствия препарата в аптеке получить его бесплатно невозможно.

«Рецепт дали только две недели назад, нас поставили на срочное обслуживание в аптеку. Но он действителен только 30 дней, и на каком основании его дали, непонятно, так как информации о проведённом консилиуме в диспансере нет», — сообщила Ксения Смирнова.

Редакция ИА REGNUM обратится в департамент здравоохранения города Москвы за разъяснениями по данной ситуации.