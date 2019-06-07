Москва, 7 июня, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Главный редактор иновещательного телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что у неё нет никаких претензий к радиостанции «Эхо Москвы» и её главному редактору Алексею Венедиктову после инцидента с сотрудником «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционного блогера Алексея Навального — Любовью Соболь. Об этом Симоньян написала сегодня, 7 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Kremlin.ru Маргарита Симоньян

«К «Эху» и лично Венедиктову у меня нет никаких претензий. Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир», — пишет Симоньян.

Также она выразила надежду, что Любовь Соболь сама понимает, что поступила совсем нехорошо.

«Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том. Всем добра», — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марагрита Симоньян пришла на эфир радиостанции «Эхо Москвы», но в коридоре офиса столкнулась с сотрудницей Навального — Любовью Соболь. Та стала спрашивать Симоньян об элитных квартирах в центре столицы, которые были выделены сотрудникам мэрии.

Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, но та была слишком настойчива. Тогда Симоньян попросила сотрудников «Эха» изолировать её от Соболь, так как ей нельзя нервничать — она ждёт третьего ребенка. Позднее стало известно, что Симоньян была госпитализирована. Главный редактор «Эха Москвы» Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент с Соболь.