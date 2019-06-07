Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Россия не пытается подменить торговые отношения с Евросоюзом отношениями с Китаем. Об этом заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ

Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин является почетным гостем форума и уже назвал Путина своим «хорошим другом».

«Мы же не создаем с Китаем военных союзов, — подчеркнул Путин. — Да, мы стратегические союзники, но мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров. И мы не собираемся ничего ничем подменять или заменять. Наши отношения с Евросоюзом, допустим, всегда носили многоплановый характер. 400 с лишним миллиардов у нас был товарооборот. Потом в два раза упал, не по нашей вине. Не мы же накладывали эти ограничения», — заметил Путин.

Теперь вновь товарооборот между Россией и ЕС растёт, подчеркнул президент, так как «возобладал здравый смысл». «Одно другому не мешает, мы готовы работать со всеми, в том числе с Соединенными Штатами», — сказал президент РФ.

Он уточнил, правда, что с США товарооборот у России ничтожно мал по сравнению с другими странами, ранее он составлял около 30 млрд долларов, затем, при Бараке Обаме, упал до 20 млрд, теперь, при Дональде Трампе, подрос на 5 млрд долларов.

«Несмотря на то, что он (Трамп) 30 раз уже ввел различные ограничения, кстати, больше всех его администрация вводила ограничений против России. А товарооборот подрос», — заметил Путин.