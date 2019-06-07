Второй день ПМЭФ: делу время, потехе час — фоторепортаж
Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Второй день Петербургского международного экономического форума начался с больших пробок на въезде в «Экспофорум». Это неудивительно: именно во второй день традиционно проводится пленарное заседание, на котором выступает президент России и приехавшие на ПМЭФ лидеры других государств.
В ходе сегодняшнего дня на форуме подписывались многомиллиардные договоры о сотрудничестве, запускались новые предприятия, устанавливались неформальные деловые и политические связи.
Однако у гостей форума находилось время погулять по павильонам «Экспофорума», пообщаться в переговорных комнатах и в кафе, перекусить, поиграть в шахматы, прицениться к автомобилям бизнес-класса.
Но всё же главным событием этого дня стало участие Владимира Путина, выступившего с речью и ставшего участником острой дискуссии.
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