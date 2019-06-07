Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Второй день Петербургского международного экономического форума начался с больших пробок на въезде в «Экспофорум». Это неудивительно: именно во второй день традиционно проводится пленарное заседание, на котором выступает президент России и приехавшие на ПМЭФ лидеры других государств.

Дарья Драй ИА REGNUM
Вице-спикер Госдумы Александр Жуков играет в шахматы
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники ПМЭФ 2019

В ходе сегодняшнего дня на форуме подписывались многомиллиардные договоры о сотрудничестве, запускались новые предприятия, устанавливались неформальные деловые и политические связи.

Дарья Драй ИА REGNUM
Символическое открытие завода в Кингисепе (Ленобласть)
Дарья Драй ИА REGNUM
Работа ПМЭФ 2019

Однако у гостей форума находилось время погулять по павильонам «Экспофорума», пообщаться в переговорных комнатах и в кафе, перекусить, поиграть в шахматы, прицениться к автомобилям бизнес-класса.

Дарья Драй ИА REGNUM
Шахматный турнир с участием Александра Жукова, Аркадия Дворковича и Олега Тинькова
Дарья Драй ИА REGNUM
Кофе-брейк на ПМЭФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Константин Эрнст

Но всё же главным событием этого дня стало участие Владимира Путина, выступившего с речью и ставшего участником острой дискуссии.

Дарья Драй ИА REGNUM
Трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ 2019
Дарья Драй ИА REGNUM
Владимир Евтушенков, Валерий Гергиев и Олег Тиньков

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