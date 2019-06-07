Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Второй день Петербургского международного экономического форума начался с больших пробок на въезде в «Экспофорум». Это неудивительно: именно во второй день традиционно проводится пленарное заседание, на котором выступает президент России и приехавшие на ПМЭФ лидеры других государств.

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-спикер Госдумы Александр Жуков играет в шахматы

Дарья Драй ИА REGNUM Участники ПМЭФ 2019

В ходе сегодняшнего дня на форуме подписывались многомиллиардные договоры о сотрудничестве, запускались новые предприятия, устанавливались неформальные деловые и политические связи.

Дарья Драй ИА REGNUM Символическое открытие завода в Кингисепе (Ленобласть)

Дарья Драй ИА REGNUM Работа ПМЭФ 2019

Однако у гостей форума находилось время погулять по павильонам «Экспофорума», пообщаться в переговорных комнатах и в кафе, перекусить, поиграть в шахматы, прицениться к автомобилям бизнес-класса.

Дарья Драй ИА REGNUM Шахматный турнир с участием Александра Жукова, Аркадия Дворковича и Олега Тинькова

Дарья Драй ИА REGNUM Кофе-брейк на ПМЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Эрнст

Но всё же главным событием этого дня стало участие Владимира Путина, выступившего с речью и ставшего участником острой дискуссии.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания ПМЭФ 2019

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Евтушенков, Валерий Гергиев и Олег Тиньков

Читайте также: Первый день ПМЭФ: люди, андроиды, «Аурус» — фоторепортаж