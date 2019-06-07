Москва, 7 июня, 2019, 18:29 — ИА Регнум. В РФ сформировался устойчивый тренд высокого рейтинга президента РФ, считает политолог Марат Баширов. Об этом он рассказал 7 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты опроса, проведённого ВЦИОМ, согласно которым на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 72,4% респондентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Первое, на что я обращаю внимание, так это на то, что нет серьёзных колебаний по замерам в течение уже многих месяцев относительно рейтингов доверия и к президенту, и к правительству, и к отдельным политикам, — сказал Баширов. — Это касается как открытой формы опросов, так и закрытой. Колебания идут лишь на десятую долю процента. Это говорит о том, что есть тренд. Уже образовался некий коридор. И я, честно говоря, не вижу причин, которые могли бы это изменить».

При этом эксперт обратил внимание на то, что все вопросы, которые возникали по поводу рейтинга президента РФ, касались тех методов, которые использовали социологи.

«И я ещё раз хочу объяснить, что есть закрытая форма опросов, а есть открытая, —рассказал Баширов. — Закрытая — это когда вы на улице спрашиваете человека, называете какие-то фамилии и спрашиваете: «Кому вы доверяете?». И вот здесь президент получает 72%. А открытая — это когда вы на улице человека останавливаете и спрашиваете, не называя никаких фамилий, «Кому вы доверяете больше?». И он что-то произносит. Закрытая и открытая форма отличаются тем, что по открытой форме человек может президента Путина вообще политиком не считать. Он может считать его главнокомандующим, президентом, кем угодно, но не политиком. Тем не менее при использовании обеих форм опросов цифры от месяца к месяцу стоят на месте».

Это, по мнению эксперта, важный критерий с точки зрения политической стабильности.

Напомним, как сообщил официальный сайт ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 27 мая по 2 июня составил 63,9%. Оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю скорректировались до 37,5% и 42% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 72,4% респондентов (не доверяют 24,3%), Дмитрию Медведеву — 39%, Владимиру Жириновскому — 35,3%, Геннадию Зюганову — 34,7%, Сергею Миронову — 27,9% опрошенных.